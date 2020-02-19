В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал. Об этом изданию «Подъем» сказал член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников.
По словам сенатора, в России действует распределительная пенсионная система, которая работает «по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям». Якубович перепутал ее с накопительной, поэтому думал, что отложил себе много денег. «Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология», — уточнил Иконников.
Он назвал нынешнюю систему не идеальной и отметил, что пенсии работающих россиян необходимо индексировать.
Ранее 74-летний Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии и пожаловался, что не понимает, на что перечислял 13 процентов от зарплаты последние почти 60 лет. Он добавил, что не снимает начисляемые деньги, потому что они потом пригодятся его дочери или внучке.