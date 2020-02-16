Отец Урганта рассказал о трате пенсии за день

Советский и российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, рассказал о трате пенсии за день, его слова приводит Teleprogramma.pro.

Ургант сказал, что его пенсия составляет 17 тысяч 500 рублей в месяц. По словам актера, он не замечает эти деньги, потому что тратит столько за день. Также артист рассказал, что в 2019-м ему на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию. «Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — пояснил он.

Ранее ародный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Актер рассказал, что ее размер составляет 14 860 рублей, но, благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

До этого размер своей пенсии раскрыл Юрий Лоза. Он рассказал, что получает 12 тысяч рублей, потому живет в основном за счет гонораров за музыкальные композиции и тексты и участие в различных проектах.

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отказался говорить о размере пенсии, но назвал ее «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода.

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