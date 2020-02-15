Алиса Фрейндлих оценила размер своей пенсии

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает нормальную пенсию от государства. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая», — оценила актриса. Фрейндлих не стала раскрывать размер пенсии, однако заметила, что сумма выплат удвоена в связи с ее статусом почетного гражданина.

Кроме того, собеседница издания добавила, что вся ее пенсия «идет на книжку, а потом на отпуск».

13 февраля сообщалось, что народный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Актер рассказал, что ее размер составляет 14 860 рублей, но благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

До этого, 8 февраля, размер своей пенсии раскрыл музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что получает 12 тысяч рублей.

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