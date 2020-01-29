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Звезда популярного телешоу умерла от рака

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Наташа Стюарт
Наташа Стюарт

В Сиднее после двухлетней борьбы с раком умерла звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт (Natasha Stuart). Как сообщает The Sun, певице было 43 года.

Стюарт прославилась после участия в «Голосе» в 2019 году. До участия в популярном телешоу она занималась вокальной карьерой около 20 лет.

Ведущая программы Соня Крюгер (Sonia Kruger) выразила соболезнования в своем Twitter, назвав Стюарт «путеводной звездой, по чьей красоте, таланту и увлеченности мы будем скучать».

Ранее сообщалось о смерти Николаса Парсонса, британского актера, теле- и радиоведущего, старейшего ведущего радио «Би-би-си». Парсонс умер после непродолжительной болезни в возрасте 96 лет.

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