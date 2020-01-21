Умер актер из фильма «Идеальное убийство»

В Нью-Йорке умер американский актер театра и кино Уильям Богерт. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти не уточняется. Артисту было 83 года.

Богерт был известен по таким фильмам, как «Идеальное убийство», «Собачий полдень», «Небеса могут подождать», «Военные игры», «Подставное лицо» и «Перерыв на бездумье». Кроме того, актер появлялся в сериалах «Девочки Гилмор», «Коломбо», «Чертова служба в госпитале Мэш», «Мелроуз Плэйс», «Третья планета от Солнца», «Закон и порядок. Специальный корпус»,

«Чудесные годы», «Старски и Хатч» и «Невероятный Халк». Богерт был женат на кукловодше Эрен Озкер, прославившейся благодаря «Маппет-шоу». Супруга артиста скончалась в 1993 году.

13 декабря стало известно о смерти американского актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло. Артист, известный по фильмам «Леон», «Крестный отец 2» и «Счастливое число Слевина», скончался после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.