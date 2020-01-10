Актер из «Американской истории ужасов» умер в 27 лет

Австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс скончался в возрасте 27 лет. Об этом его мать, актриса Джейн Бэдлер сообщила в Instagram.

«7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью», — написала Бэдлер. Она не раскрыла точную причину смерти сына.

Фото опубликовано @janebadlerworld

Гарри Хэйнс снялся в сериалах «Американская история ужасов», «ОА» и «Подлый Пит». Он родился в Австралии, переехал в Великобританию, начав карьеру модели, а затем перебрался в Лос-Анджелес, США. Его мать, 66-летняя Джейн Бэдлер сыграла в сериалах «Затерянный мир», «Соседи», «Фэлкон Крест» и V.