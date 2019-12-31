Умер создатель визуального мира «Бегущего по лезвию»

В Калифорнии умер американский художник, дизайнер и создатель визуального мира «Бегущего по лезвию» Сид Мид. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что Мид скончался в возрасте 86 лет. Причиной смерти стали осложнения, начавшиеся из-за лимфомы. Случившееся подтвердил его супруг Роджер Сервик.

Мид родился 18 июля 1933 года в Миннесоте. Он начинал свою карьеру в качестве иллюстратора книг и каталогов для крупных компаний, а с 1979 года занялся созданием концепт-артов для фильмов. Среди его работ — «Чужие», «Трон», «Элизиум: Рай не на Земле», «2001 год: Космическая одиссея» и «Звездный путь». В 2015 году он был удостоен награды VES Awards от Общества специалистов по визуальным эффектам.

Художник рассказывал, что во время работы над «Бегущим по лезвию» он вдохновлялся такими городами, как Чикаго и Нью-Йорк. Он пояснял, что его мегаполис делится на верхний и нижний уровни, где «улицы практически становятся подвалами, и порядочные люди просто не хотят туда ходить». «Никто не спускается ниже 30-го этажа, и так устроена жизнь», — делился Мид.

Творчеству художника посвящена картина «Визуальный художник: Искусство и жизнь Сида Мида». Кроме того, дизайнера можно увидеть в ленте «Опасные дни: Как создавался "Бегущий по лезвию"».