Умер работавший над «Заводным апельсином» художник Пабло Ферро

Художник и дизайнер Пабло Ферро скончался в Седоне, штат Аризона. Об этом сообщает Deadline.

Ферро умер из-за осложнений, возникших от пневмонии. Ему было 83 года.

В подростковом возрасте Ферро работал с писателем Стэном Ли над серией научно-фантастических комиксов. Он также создал вступительные заставки к таким фильмам, как «Заводной апельсин» и «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика.

Помимо этого, художник работал над лентами «Умница Уилл Хантинг», «Секреты Лос-Анджелеса», «Люди в черном» и «Филадельфия». 12 фильмов, в создании которых участвовал Ферро, получили премию «Оскар».

12 ноября стало известно о смерти Стэна Ли. Автору таких супергероев, как Человек-паука, Железный человек и Халк было 95 лет.