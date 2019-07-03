Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Голливудский аниматор Милтон Квон умер в возрасте 105 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына художника Майка Квона.

Квон скончался еще 18 июня в своем доме в Калифорнии от естественных причин. Отмечается, что он был одним из последних живущих художников, которые работали во время Золотого века анимации в Disney.

В числе самых знаменитых работ аниматора такие мультфильмы как «Дамбо» и «Фантазия». Квон также попробовал себя в качестве актера. В частности, он снялся в таких фильмах, как «Скорость», «Милая Джейн», а также сериале «Могучие Рейнджеры».