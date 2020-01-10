Умер первый в истории подростковый телеидол

Американский актер Эдд Бернс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Артист умер в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния. Его сын Логан Бернс назвал причиной смерти инсульт.

Бернс приобрел популярность в США благодаря роли Куки в сериале «Сансет-Стрип, 77», выходившем с 1958-го по 1964 год. Артиста прозвали первым в истории подростковым телеидолом, а сам он на пике популярности получал около 15 тысяч фанатских писем в неделю.

Он записал сингл Kookie, Kookie, Lend Me Your Comb совместно с актрисой и певицей Конни Стивенс, песня разошлась тиражом более миллиона копий и заняла четвертое место в чарте Billboard. Бернс также снялся в фильме «Бриолин» с Джоном Траволтой в главной роли и неоднократно играл камео в телевизионных сериалах.