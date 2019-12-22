Кинорежиссер Болот Шамшиев умер в Киргизии

Известный кинорежиссер и народный артист СССР Болот Шамшиев умер в больнице в Киргизии. Об этом в воскресенье, 22 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Как отметили в ведомстве, Шамшиев умер в результате продолжительной болезни на 79-м году жизни. По данным «Sputnik Кыргызстан», еще в ноябре режиссера госпитализировали в реанимацию клиники Управления делами президента и правительства в связи с проблемами с печенью и почками.

Болот Шамшиев родился в январе 1941 года. Он был народным артистом Киргизской ССР и СССР, режиссером известных фильмов «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля» и «Белый пароход». Последняя картина в 1977 году принесла ему Государственную премию СССР.

В ноябре на 86-м году жизни умер британский режиссер театра и кино, сценарист и актер Джонатан Миллер. Среди его известных работ — комедийное шоу Beyond the Fringe («За гранью») и такие картины и сериалы как «Алиса в Стране чудес», «Долгое путешествие дня в ночь», «Омнибус», «Арена», «Монти Пайтон встречаются на окраине».