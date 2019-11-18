Умер режиссер Войтех Ясны

Чешский режиссер Войтех Ясны скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ясны был представителем новой волны чехословацкого кинематографа 1960-х. Режиссер получил специальный приз жюри Каннского фестиваля за ленту «Вот придет кот» 1963 года и премию за лучшую режиссуру картины «Все мои добрые земляки» 1968-го. В ней рассказывается история семи друзей из Чехословакии, развивающаяся после прихода коммунистов в 1948 году. Лента была запрещена на родине кинематографиста, после ее выхода он эмигрировал в Западную Европу. В 1980-х Ясны проживал в Нью-Йорке, США. Позже он вернулся в Чехию.

Войтех Ясны также снял такие фильмы, как «Я пережил свою смерть», «Мы», «Глазами клоуна» и «До скорого, я должен застрелиться».

11 ноября стало известно о смерти режиссера Романа Хруща, снявшего ленту «Фарт». Ему было 59 лет.