Умер режиссер фильма «Фарт»

Российский режиссер и сценарист Роман Хрущ скончался в возрасте 59 лет. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причины смерти не уточняются.

Роман Хрущ родился в Харькове, окончил ВГИК, в 1994 году стал членом Союза кинематографистов России. Режиссер снял такие фильмы, как «Черный баран», «Печорин» и ленту «Фарт» с Евгением Цыгановым в главной роли. Помимо этого, он выступил сценаристом картины и одноименного сериала «Танкер "Танго"» Бахтиера Худойназарова.

В сентябре стало известно о смерти режиссера, сценариста и художника Михаила Ведышева, снявшего фильмы «Кому на Руси жить...» и «Странник». Кинематографисту было 64 года.