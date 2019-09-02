Умер режиссер-документалист Борис Рычков

Умер советский режиссер и сценарист документального кино. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича! Светлая память», — говорится в публикации. Причина смерти 81-летнего режиссера не уточняется.

Рычков был народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. В 1966 году он окончил ВГИК, а в 1979 году начал сам преподавать в этом университете. Он известен по таким работам, как «О спорт, ты — мир!», «Баллада о спорте», «Правда великого народа», «Шаги истории», «Личная ответственность», «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Хоккей против хоккея» и «Интернациональный долг».

17 марта на 78-м году жизни скончался российский режиссер-документалист, лауреат Государственной премии России Юрий Шиллер. В 2010 году он снял полнометражный художественный фильм «Воробей», который стал единственной российской картиной, выдвинутой на XXXI Московский международный кинофестиваль.