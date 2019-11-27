Умер режиссер «Алисы в Стране чудес»

Умер британский режиссер театра и кино, сценарист и актер Джонатан Миллер. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как рассказали родственники, Миллер скончался у себя дома после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера. Ему было 85 лет.

Миллер родился 21 июля 1934 года в Лондоне. В 1950-х он получил медицинское образование, а затем увлекся искусством. Наибольшую известность ему принесло комедийное шоу Beyond the Fringe («За гранью»). В 1970-х он начал режиссировать оперы, а позднее был заместителем директора Королевского национального театра и управлял театром «Олд Вик». Кроме того, он снял более десятка документальных фильмов для канала «Би-би-си». Среди них — «BBC: Пьеса месяца» и «BBC: Отелло».

Миллер также был режиссером таких картин и сериалов, как «Алиса в Стране чудес», «Долгое путешествие дня в ночь», «Омнибус», «Арена», «Монти Пайтон встречаются на окраине», «Укрощение строптивой» и «Монитор». В ряде этих проектов он выступал и в качестве сценариста.

17 августа на 87-м году жизни скончался британский режиссер Ричард Уильямс. Он был известен как создатель кролика Роджера.