Культура
 
Последние новости
Собравшаяся гастролировать по России певица представит Украину на «Евровидении»
Десятки военных сбежали от Мадуро
Эрдоган захотел встретиться с Трампом
Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка задумалась о смене гражданства
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией
Российский боец UFC Ян одержал очередную победу
Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде
Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли
Гуманитарная помощь из Бразилии доехала до границы Венесуэлы
Новости партнеров

Умер «король голливудских мюзиклов» Стэнли Донен

Перейти в «Мою Ленту»
Стэнли Донен

Голливудский режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сыновья Джошуа и Марк подтвердили Associated Press информацию о смерти Донена. Режиссер скончался от сердечной недостаточности.

За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17. Был режиссером таких известных мюзиклов, как «Поющие под дождем», «Забавная мордашка», «Двое на дороге», за что получил титул «короля голливудских мюзиклов». В 1998 году получил «Оскар» за вклад в развитие американского кино.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Stanley Donen, Famed Director of Mirthful Movie Musicals, Dies at 94
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

«Она лаяла, как сторожевой пес»

Генетический эксперимент: как с нуля создать домашнее животное
13:3123 февраля

Умер актер из «Мальчишника в Вегасе»

00:47Сегодня

Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка задумалась о смене гражданства

01:47Сегодня

Собравшаяся гастролировать по России певица представит Украину на «Евровидении»

Культура00:0120 февраля

«80 процентов населения Земли — идиоты»

Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
12:5820 февраля

Путин даст денег на культуру в регионах

18:1923 февраля

Внук Короля Голливуда умер в 30 лет

07:5223 февраля

Украинских кандидаток на «Евровидение» обматерили в эфире после слов о Крыме

Культура00:0119 февраля
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе

«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»

Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
17:3419 февраля

Фестиваль Signal объявил первых хедлайнеров

20:1122 февраля

Потомок Малевича отреагировал на слова Порошенко об «украинском авангардисте»

18:5622 февраля

Кандидатки на «Евровидение» от Украины не стали признавать Крым украинским

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российский фельдшер нагрубила пациентке и пригрозила очевидцам силовиками
Россиянку уволили из полиции после видео с эротическим танцем на корпоративе
Все материалы
Мир
Конец халифата
Жители последнего клочка «Исламского государства» едят землю и готовятся к поражению
Десятки военных сбежали от Мадуро
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Эрдоган захотел встретиться с Трампом
Арестованный в США российский программист признал вину
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией
Американский военный самолет пролетел над Россией
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону
Кличко случайно похвастался смертностью в больницах Киева
Порошенко похвалил забывших о 23 февраля украинцев
Из президента Молдавии захотели «сделать Кеннеди»
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
«Газпром» закупит 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей
Беглов нашел бренд Петербурга во «ВКонтакте»
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
Пенсии россиян предложили еще повысить
Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате
Все материалы
Силовые структуры
Хлопковая лихорадка
В СССР они делали миллиарды на белом золоте. За это их пытали и сажали в тюрьмы
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Здание ФСБ «заминировали» от имени ФСБ
Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика
Безбилетник ранил двоих контролеров в столичном метро
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом
Подтверждено главное свойство Вселенной
Раскрыта тайна вымирания динозавров
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он едва не сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Знаменитому гонщику Ники Лауде — 70
Российский боец UFC Ян одержал очередную победу
Кубок мира по скелетону впервые выиграла россиянка
Тайский боксер вошел в клинч и поцеловал соперника
В дивизионе Нурмагомедова появится еще один чемпион
Победную серию российского бойца UFC прервали судейским решением
Российский лыжник уступил долю секунды в борьбе за золото чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Она лаяла, как сторожевой пес»
Генетический эксперимент: как с нуля создать домашнее животное
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Все дороги ведут к «Роме»
Кто получит «Оскар» и кто заслуживает его на самом деле
Умер «король голливудских мюзиклов» Стэнли Донен
Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка задумалась о смене гражданства
Собравшаяся гастролировать по России певица представит Украину на «Евровидении»
Внук Короля Голливуда умер в 30 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма, глумление и пошлость
Лоза оценил танец матки на Первом канале и предложил заменить ее прямой кишкой
Отец-одиночка приготовил дочери отвратительный торт и прослыл лучшим
Доренко осмеял Соловьева и назвал его «забавным говнюшонком»
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян
Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев
Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel
Модели запретили открывать показ из-за лишнего веса
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Уборщик отеля изнасиловал российскую журналистку и избежал наказания
Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде
Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год
Стюардесса упала с шестого этажа и с трудом восстановила изуродованное лицо
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Женщина увеличила грудь ради возлюбленного и чуть не лишилась ее
Загадочное существо с человеческими зубами обнаружили среди поля в Аргентине
Спасение тонущего ребенка из бурлящей реки попало на видео
Игривый слон раскидал сплавлявшихся по реке туристов
Редкую морскую свинью нашли на рынке и спасли
Все материалы
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Volvo XC90 обновился и стал шестиместным
Появились подробности о возвращении Opel в Россию
Все материалы
Дом
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Ипотечные каникулы задумали ввести с весны 2019 года
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Выведена формула идеальной квартиры
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Все материалы