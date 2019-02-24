Умер «король голливудских мюзиклов» Стэнли Донен

Голливудский режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сыновья Джошуа и Марк подтвердили Associated Press информацию о смерти Донена. Режиссер скончался от сердечной недостаточности.

За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17. Был режиссером таких известных мюзиклов, как «Поющие под дождем», «Забавная мордашка», «Двое на дороге», за что получил титул «короля голливудских мюзиклов». В 1998 году получил «Оскар» за вклад в развитие американского кино.