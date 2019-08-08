Умер режиссер «Большой стирки» и «Девственниц»

Во Франции на 91-м году жизни скончался режиссер Жан-Пьер Моки. Об этом со ссылкой на детей кинематографиста сообщает в четверг, 8 августа, агентство AFP.

«Жан-Пьер Моки отправился снимать свой следующий фильм — с Бурвилем, Мишелем Серро, Мишелем Симоном, Фернанделем, Жаклин Майян, Жанной Моро, Жаном Пуарэ, Франсисом Бланшем, Шарлем Азнавуром и многими, многими другими. Его проводили семья и любимые», — говорится в заявлении, сделанном сыном Моки, актером и режиссером Станисласом Нордеем, и его дочерью Оливией Мокиевски.

Как режиссер Моки снял с начала 1960-х более 70 фильмов, а как актер сыграл более 50 ролей. AFP пишет, что Моки считался подлинным анархистом во французском кино, а его карьера, за которую он успел попробовать себя в самых разных жанрах от комедии и фарса до полицейской драмы, не поддается категоризации.

Среди самых известных фильмов Моки такие картины, как «Большая стирка», «Девственницы», «Странный прихожанин», «Кошелек или жизнь», «Свидетель», «Ловушка для дураков», «Убить рефери», «Агент-смутьян», «Сподобившийся чуда» и «Золотое дно».

Режиссер часто сотрудничал с одними и теми же актерами. Так, в четырех его фильмах сыграл Бурвиль, в двенадцати — Мишель Серро, в восьми — Жан Пуарэ. В его картинах также играли такие звезды французского кино, как Фернандель, Катрин Денев, Жанна Моро, Джейн Биркин, Клод Жад и Стефан Одран.

Жан-Пьер Моки родился в Ницце 6 июля 1933-го в семье выходцев из Польши. Его настоящим именем было Жан-Поль Адам Мокиевский. Свою карьеру в кино он начал как актер, а первую известность получил благодаря ролям в «Орфее» Жана Кокто и «Побежденных» Микеланджело Антониони.

