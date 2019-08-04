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Умер оскароносный режиссер фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode

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Донн Аллан Пеннебейкер

Умер американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер. Об этом сообщает Associated Press.

Он скончался 1 августа в своем доме на 95-м году жизни, уточнил его сын Фрейзер.

Режиссер начал карьеру в 1950 годах, одной из первых его работ стала картина «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри. Позднее он переключился на истории о музыкантах — в разные годы он снял фильмы о Бобе Дилане «Don’t Look Back», Дэвиде Боуи («Ziggy Stardust and the Spiders from Mars»), Джими Хендриксе («Jimi Plays Monterey», 1986) и Depeche Mode («101»). Всего он снял 60 картин.

Отличительной особенностью фильмов Пеннебейкера является съемка «с рук», зачастую без закадрового повествования и интервью в пользу «простого» изображения событий.

В 2013 году Пеннебейкеру вручили «Оскара» за «выдающиеся заслуги в кинематографе».

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