Умер автор «Формы воды»

В Риме умер итальянский писатель, сценарист и режиссер Андреа Камиллери. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Уточняется, что он был госпитализирован еще 17 июня — тогда у него случился сердечный приступ, однако врачам удалось его спасти. Месяц спустя писатель скончался в больнице Санто-Спирито в возрасте 93 лет.

Андреа Камиллери родился 6 сентября 1925 года в городе Порто-Эмпедокле на Сицилии. Свои первые рассказы и стихи он написал в 1940-е годы, а позднее также занялся театром. За свою жизнь он создал порядка 1300 радиопрограмм, 120 телеспектаклей и 80 телефильмов для государственной вещательной корпорации Rai.

Первый роман писателя «Ход вещей» вышел в 1978 году, а в 1994-м был выпущен детектив «Форма воды» — именно в этом произведении впервые появился комиссар Сальво Монтальбано. Этот герой принес Камиллери всемирную известность, а книги о комиссаре переведены на десятки языков мира. В 1991 году также был запущен сериал о приключениях Сальво Монтальбано.

В 1996 году Андреа Камиллери наградили серебряной медалью «За вклад в развитие культуры и искусства». В 2003 году он был удостоен звания Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».