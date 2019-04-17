Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф. Об этом сообщается на сайте издательства Tor, с котором сотрудничал автор.

Он скончался 14 апреля в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала болезнь сердца.

Среди поклонников его творчества такие мэтры фантастики, как Урсула ле Гуин и Нил Гейман. Русским читателям Вулф запомнился циклом «Брия».

За свою писательскую карьеру Вулфу неоднократно присуждались авторитетные премии Nebula и Locus, также он тризжы становился лауреатом Всемирной премии фэнтези.

23 января сообщалось о смерти писателя-фантаста Михаила Ахманова. Помимо беллетристики, он занимался ученой деятельностью, его научая сфера касалась квантовой физики твердого тела, квантовой химии, рентгенофизики.

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