Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст, физик Михаил Нахмансон, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Ахманов. Об этом в своем Facebook написал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

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Он скончался на 74-м году жизни. Причина его смерти не раскрывается.

Научая сфера Ахманова касалась квантовой физики твердого тела, квантовой химии, рентгенофизики. В научной литературе он отметился как автор учебных пособий для людей с сахарным диабетом. Одновременно он занимался переводом фантастических романов зарубежных авторов, а позднее начал писать самостоятельно.

Среди прочего, он стал лауреатом премии фестиваля «Невский проспект» за роман «Ассирийские танки у врат Мемфиса» в 2009 году.

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