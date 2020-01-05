Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

«Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом. Геннадий Венедиктович — такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, конечно же, равнялись всегда на него», — сказала в беседе с агентством заведующая труппой театра Ольга Толоконникова.

Геннадий Пискунов закончил ГИТИС, также выступал в Московском театре оперетты, Тамбовском государственном драматическом театре и Саратовском оперном театре. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта, «Алеко» Рахманинова.

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