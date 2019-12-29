Умер народный артист России Константин Юченков

Народный артист России Константин Юченков умер после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Тверского академического театра драмы.

Смерть Юченкова наступила 28 декабря. Прощание пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

Зрителям артист запомнился по роли Евгения Арбенина в пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад», Месье Амилькара в «Господине, который платит» Ива Жамиака, а также Ермолая Лопахина в пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». Юченков посвятил сцене 50 лет. Кроме того, он снимался в кино и сериалах.

В 1998 году Юченков получил звание народного артиста России.