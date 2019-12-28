Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

Американская актриса Сью Лайон, известная по фильму «Лолита», скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщил ее давний друг Лайон Фил Сиракопулос, пишет «The New York Times».

По его словам, в последнее время у Лайон были проблемы со здоровьем. Точная причина смерти актрисы не сообщается.

Карьера Сью Лайон началась в 1946 году — ей предложили небольшую роль в телевизионном сериале «Шоу Лоретты Янг», где ее впервые заметил режиссер Стэнли Кубрик. Всеобщую известность она получила благодаря фильму «Лолита», где сыграла главную роль. За нее она получила премию «Золотой Глобус».

Актриса также сыграла в фильмах «Ночь игуаны», «7 женщин»и «Вздорный человек».

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