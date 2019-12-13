Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова скончалась в возрасте 60 лет. Об этом в пятницу, 13 декабря сообщается на сайте Театра на Малой Бронной, в котором служила актриса

Отмечается, что Дурова умерла после продолжительной болезни. Подробности смерти пока не раскрываются. Дата и место церемонии прощания с артисткой будут известны позднее.

Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и советской актрисы Ирины Кириченко. Она исполнила одну из главных ролей в фильме «Фантазии Фарятьева», также снялась в фильмах «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Уникум», «Транзит для дьявола», «Поклонник» и «Юрьев день» и в сериале «Кровавая барыня».