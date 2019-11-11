Актриса из фильма «Светская жизнь» умерла в возрасте 13 лет

Американская актриса театра и кино Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Об этом сообщает издание The New York Times.

Дедушка артистки Дэвид Ривлин рассказал, что причиной смерти стал сильный астматический приступ. «Лорел была ребенком мечты. Она была блестящей девочкой, могла сыграть роль и не забыть ни одной реплики. Никогда не слышала жалоб на нее. Я буду скучать по ней», — поделился Ривлин.

Отмечается, что юную звезду госпитализировали вечером 5 ноября из-за жалоб на затрудненное дыхание. Она скончалась в больнице.

Лорел Григгс дебютировала на Бродвее в 6 лет. Она приняла участие в постановке «Кошка на раскаленной крыше», в которой также играла Скарлетт Йоханссон. Позднее она выступила в мюзикле «Однажды» и сыграла в сериалах «Луи» и «Гуппи и пузырики». Кроме того, артистка появлялась в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь».

В апреле стало известно, что британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. О причинах смерти не сообщалось. По словам представителей звезды, она неожиданно почувствовала недомогание и упала.