Умерла звезда первого фильма Кубрика

Умерла американская актриса Вирджиния Лейт. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что она скончалась в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в возрасте 94 лет. Причина смерти не уточняется.

Вирджиния Лейт родилась 15 октября 1925 года. Популярность пришла к ней в 1950-1960-е годы. Она снялась в таких фильмах, как «Поцелуй перед смертью», «Черная вдова», «Мозг, который не мог умереть», «Жестокая суббота», «Белое перо» и «Навстречу неизведанному». Актриса также сыграла одну из главных ролей в первой полнометражной картине Стэнли Кубрика «Страх и вожделение».

В 1960-м году Лейт вышла замуж за канадского актера Дональда Харрона и временно прекратила сниматься в кино, но после развода вновь вернулась к работе. Она появлялась в сериалах «Барнаби Джонс», «Старски и Хатч», «Баретта» и «Женщина-полицейский» .

17 октября стало известно о смерти американской певицы и актрисы Джуди Гибсон. Она скончалась во сне в возрасте 106 лет.