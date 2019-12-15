Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артистке было 79 лет. Как рассказал ее агент Лоран Баландрас, звезда скончалась в больнице. С ней рядом находился бывший муж, режиссер Денни Берри.

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что французское кино потеряло одну из своих главных легенд. Он добавил, что кинематограф страны осиротел.

Родившаяся 22 сентября 1940 года Карина была представительницей французской «новой волны». В 1961 году она вышла замуж за одного из основоположников этого стиля — режиссера Жан-Люка Годара. Шесть лет спустя их брак распался. Актриса появлялась в таких фильмах кинематографиста, как «Жить своей жизнью», «Безумный Пьеро», «Банда аутсайдеров» и «Альфавиль». Кроме того, она снималась в картинах «Китайская рулетка», «Правда о Чарли», «Посторонний» и «Маг».