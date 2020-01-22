Умерла звезда «Монти Пайтона»

Британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс, звезда комик-группы «Монти Пайтон», умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает BBC News в среду, 22 января.

О смерти артиста сообщил его агент. Отмечается, что он страдал редким заболеванием — лобно-височной деменцией.

Терри Джонс совместно с Терри Гиллиамом создал фильмы «Монти Пайтон и Священный Грааль» и «Смысл жизни по Монти Пайтону», выступил режиссером ленты «Житие Брайана по Монти Пайтону», снял комедии «Эрик-викинг» и «Ветер в ивах». Во всех этих лентах Джонс также выступил сценаристом и актером. Последней режиссерской и сценарной работой Джонса стал фильм «Все могу» с Саймоном Пеггом в главной роли.

«Монти Пайтон» — британская комик-группа, существовавшая с 1969-го по 2014 год. В нее входили Джонс, Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин.