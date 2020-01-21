Стало известно о смерти звезды японских фильмов Дзё Сисидо

Умер актер Дзё Сисидо, снявшийся почти в 300 картинах. О смерти звезды японских фильмов стало известно после публикации в Twitter-аккаунте другого артиста из Японии Масатоси Нагасэ.

Причина смерти не уточняется. Сисидо было 86 лет.

Актер родился 6 декабря 1933 года в Осаке. Он считался одним из самых востребованных представителей якудза эйга — жанра кинематографа, посвященного якудза. Артист прославился благодаря таким фильмам, как «Рожденный убивать», «Героиня», «Ворота плоти», «Молодость зверя», «Обнаженная ночь: Спасение» и «Кисараги».

Чаще всего Сисидо исполнял роли злодеев. Чтобы лучше соответствовать подобным образам, артист даже обратился к пластическому хирургу и прошел через операцию по увеличению щек. В 1970-х годах интерес к кинолентам о якудза начал ослабевать, что привело к снижению популярности актера.