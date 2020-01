Умер ведущий выходящей более 50 лет передачи

Британский актер, теле- и радиоведущий Николас Парсонс (Nicholas Parsons) умер после непродолжительной болезни в возрасте 96 лет. Он был старейшим ведущим радио «Би-би-си». Об этом сообщает BBC News.

«Рядом с ним была его любимая семья, которая будет невероятно скучать по нему», — добавляется в материале.

Парсонс был ведущим британского шоу Just A Minute («Минуточку»), которая выходит в эфир больше 50 лет. С 1971 по 1983 год он также вел передачу Sale of the Century («Распродажа века»), признанную одним из самых успешных шоу своего времени.

Just A Minute — британское теле- и радиошоу, выходящее в эфир с декабря 1967 года. За более чем 50-летнюю историю передачи было создано около 950 выпусков.

Участникам Just A Minute в течение минуты необходимо было говорить на случайную тему, которую они получали на карточке. Игроки должны произносить свой монолог без репетиции, не задумываясь и не отклоняясь от темы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!