Умер участник групп Warzone и Kill Your Idols

Американский барабанщик Винни Вэлью (настоящее имя — Винсент Верга) скончался. Об этом сообщается на странице хардкор-группы Kill Your Idols в Facebook.

Фото опубликовано @killyouridols_nyhc

Причина смерти пока не раскрывается. В мае 2018 года музыкант признался, что страдает компрессионной деформацией позвоночника, и объявил о сборе средств на оплату медицинских счетов на портале GoFundMe.

Винни Вэлью выступал с такими хардкор-группами, как Kill Your Idols, Warzone, Grey Area, No Redeeming Social Value и The Arsons, а также вместе с музыкантом Майком Де Лоренцо основал коллектив Skinheads Still Scare People.