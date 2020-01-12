Умер один из величайших барабанщиков в истории рока

Канадский музыкант Нил Пирт скончался в Санта-Монике, штат Калифорния. Об этом сообщает BBC News.

Причиной смерти стал рак мозга, диагностированный три с половиной года назад. Артисту было 67 лет.

Нил Пирт наиболее известен как барабанщик и ведущий автор текстов песен прог-рок-группы Rush. Он выступал в коллективе с 1974 по 2015 год. Его прозвали одним из величайших барабанщиков в истории рок-музыки. Журнал Rolling Stone поставил Пирта на четвертое место в рейтинге лучших барабанщиков всех времен. Вместе с Пиртом Rush выпустила 19 студийных альбомов, разошедшихся по всему миру тиражом более 40 миллионов копий.

В 2012 году Пирт занял 26-е место в списке самых богатых барабанщиков в мире. Его состояние оценили в 22 миллиона долларов.