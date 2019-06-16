Умер участник группы «Машина Времени»

Умер барабанщик группы «Машина Времени» Сергей Остроумов. Об этом лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook.

Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго». О причинах его смерти не сообщается. Музыканту было 54 года.

Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях.

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