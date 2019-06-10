Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа

Умер бразильский музыкант и участник групп Viper, Angra и Shaman Андре Матос. Информация появилась на его официальной странице в Facebook.

«Мы благодарим всех за понимание и рассчитываем, что память и наследие Андре будут живы вечно», — говорится в сообщении. Отмечается, что артист скончался утром в субботу, 8 июня, из-за сердечного приступа. Ему было 47 лет.

В публикации указывается, что Матос был чрезвычайно замкнутым человеком, в связи с чем на церемонии прощания с ним присутствовали лишь родственники. Тело музыканта кремировали.

Матос впервые выступил в составе метал-группы Viper в 1985 году, когда ему было 13 лет. После ухода из коллектива получил музыкальное образование в качестве дирижера оркестра и композитора. В 1991 году присоединился к группе Angra, а в 2001 году создал коллектив Shaman вместе с композитором ритм-секций Луисом Мариутти и гитаристом Хьюго Мариутти. Их дебютный альбом Ritual был продан тиражом более 200 тысяч копий во всем мире в первый год после выхода.