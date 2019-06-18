Появились подробности смерти барабанщика «Машины времени»

Барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов скончался в результате внутримозгового кровоизлияния. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Остроумов потерял сознание утром 15 июня во дворе своего дома в городе Видное, ударившись головой о бетонную плиту. Его 13-летний внук вызвал врачей. Медики не смогли оказать пострадавшему необходимую помощь.

Остроумова госпитализировали в Видновскую районную больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму из-за падения с высоты собственного роста. Позже у музыканта повысилось давление, его перевели в реанимационное отделение. Он скончался утром 16 июня.

О смерти Остроумова в соцсетях сообщил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. Барабанщик был сессионным участником группы, а также выступал в их сайд-проекте «Оркестр креольского танго». Ему было 54 года.

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