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07:24, 5 июля 2025Мир

В Европе заметили странное изменение в поведении Зеленского

El Pais: Зеленский боится потерять помощь США и постоянно льстит Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский начал благодарить американского лидера Дональда Трампа в каждом публичном выступлении. Странное изменение в поведении главы Украины заметила испанская газета El Pais.

«Каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — указано в статье.

Отмечается, что чем чаще в США поднимается вопрос о приостановке помощи Киеву, тем чаще из Киева звучат благодарности в адрес Трампа. В частности, Зеленский тут же записал хвалебное обращение после объявленной Пентагоном паузы в поставках важных для Украины боеприпасов, подчеркивает издание.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине. «Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий», — рассказал он.

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