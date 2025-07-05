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07:02, 5 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах

Юрист Виноградов: купание в фонтанах грозит административным арестом до 15 суток
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Купание в непредназначенных для этого местах, например, в городских фонтанах, грозит назначением административного наказания. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал профессор Вадим Виноградов.

По его словам, перечень разрешенных мест для плавания и правила поведения на воде определяется законодательством. Купание грозит штрафом в размере, который определяется субъектами самостоятельно. При этом плавание в фонтанах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), поэтому грозит штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административным арестом до 15 суток.

Кроме того, добавил Виноградов, одной из актуальных проблем летом остается парковка транспортных средств на территории, занятой зелёными насаждениями. Так, в Москве штраф за остановку на газоне составляет 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новозеландскому туристу запретили посещать Рим из-за купания в фонтане. Стражи правопорядка заметили, что трое мужчин собираются нырнуть в воду. Полицейские отговорили двух мужчин, однако третий не послушался их и все-таки прыгнул в фонтан. Ему запретили поездки в этот город и оштрафовали на 500 евро.

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