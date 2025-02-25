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19:17, 25 февраля 2025Путешествия

Туристу запретили посещать европейский город из-за купания в фонтане

Новозеландскому туристу запретили посещать Рим из-за купания в фонтане Треви
Алина Черненко

Фото: Yara Nardi / Reuters

Туристу запретили повторно посещать столицу Италии Рим за купание в фонтане Треви. Об этом сообщает местное издание Fanpage.it.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля. Сотрудники полиции, дежурившие возле популярной достопримечательности этого европейского города, заметили, что трое мужчин собираются нырнуть в воду. Стражи правопорядка подошли к ним, чтобы убедить их отказаться от своих намерений.

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Двое членов группы послушались полицейских, а еще один, несмотря на предупреждение, все-таки прыгнул в фонтан. Нарушителем порядка оказался 30-летний новозеландский турист, проживающий в Лондоне. Помимо запрета на поездки в Рим, путешественника оштрафовали на 500 евро (около 46,2 тысячи рублей).

В 2023 году туристка захотела набрать в бутылку воды из фонтана Треви и угодила в полицию. Девушка не поняла, за что ее задержали.

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