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07:01, 5 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о первых признаках образования тромбов

Врач Умнов: Признаки тромбоза зависят от местоположения сгустка крови
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Распознавание симптомов тромбоза может помочь вовремя выявить проблему, хотя в некоторых случаях он может протекать без явных признаков, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач сообщил, что если тромб образовался в руках или ногах, могут возникнуть болевые ощущения, похожие на сильные судороги, отек и дискомфорт. Кожа в месте образования тромба может покраснеть и стать теплой на ощупь, добавил он.

«Если сгусток крови образовался в брюшной полости, могут появиться сильные боли в животе, рвота и диарея. Сгустки крови в сосудах сердца или верхней части тела могут вызывать симптомы, похожие на проявления сердечных заболеваний — ишемическая болезнь сердца и другие. Появляется ощущение тяжести или боль в груди, боль в верхней части тела, одышка, потливость, тошнота и головокружение», — поделился Умнов.

Хирург отметил, что если тромб переместится в легкие, могут возникнуть острые боли в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, очень низкое артериальное давление, головокружение, обморок, одышка, потливость, лихорадка, кашель с кровью. Тромб в головном мозге может вызвать слабость, проблемы с речью и зрением, головную боль и головокружение, добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта. По ее словам, основные признаки развития патологии объединены в правило «удар» — по начальным буквам слов «улыбка, движение, артикуляция».

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