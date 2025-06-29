Врач назвал три простых действия для выявления инсульта

Врач Пивоварова: При инсульте человек не сможет выполнить простейшие действия

Инсульт можно заподозрить по нескольким очевидным симптомам, возникающим внезапно, поскольку патология обычно развивается в течение нескольких минут, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Терапевт рассказала, что если человек почувствовал себя плохо, достаточно попросить его выполнить три простейших действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и сказать любую простую фразу, например «небо голубое», «поле зеленое», «шар круглый». Человек, у которого вследствие инсульта нарушена работа мозга, не сможет выполнить ни одно из этих действий, пояснила она.

«Эти основные признаки развития инсульта объединены в правило "удар" — по начальным буквам слов «улыбка, движение, артикуляция». При этом последняя буква «р» подсказывает решение — при наличии хотя бы одного из диагностических симптомов необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи», — объяснила Пивоварова.

Среди прочих симптомов доктор отметила такие как резкая головная боль, головокружение, спутанность сознания, тошнота, рвота, нарушение зрения вплоть до слепоты. При этом нельзя ждать, что инсульт пройдет сам — «золотое окно» для его эффективного лечения не превышает четырех с половиной часов, дополнила она.

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