Россиянам рассказали о предшествующих инфаркту симптомах

Врач Ионов: Инфаркту может предшествовать боль, отдающая в шею и челюсть

Инфаркт миокарда никогда не развивается без причины — только на фоне таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, гипотериоз, сахарный диабет, атеросклероз, избыточная масса тела, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. О первых признаках приближающегося инфаркта он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что инфаркт миокарда может развиться как в состоянии покоя, так и во время физических усилий, например при поднятии по лестнице. Обычно ему предшествует ряд недомоганий, которые четко можно у себя распознать, добавил он.

«Перед инфарктом миокарда обычно появляется периодическая боль в области сердца за грудиной, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть, эпигастральную область ЖКТ — область желудка. Боль, как правило, сопровождают одышка, потливость, слабость, чувство страха или паника. Возможны головокружение, тошнота и рвота», — сказал Ионов.

Профессор добавил, что при возникновении таких болей необходимо немедленно принять нитроглицерин, а если боль не уходит, тут же вызвать бригаду скорой помощи. По его словам, «золотое время» при инфаркте миокарда — примерно час после приступа. Необратимые изменения в сердечной мышце начинаются уже через 30-40 минут, а через 3-6 часов происходит некроз клеток миокарда в зоне ишемии, предупредил Ионов.

Ранее терапевт Станислав Ионов назвал признаки приближающегося инсульта. По его словам, симптомы, предшествующие инсульту, сильно зависят от его причины.

