Россиянам назвали признаки приближающегося инсульта

Врач Ионов: Геморрогическому инсульту часто предшествует стресс и перенапряжение

Симптомы, предшествующие инсульту, зависят от его причины, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. В беседе с «Лентой.ру» он указал на самые характерные признаки.

Врач напомнил, что геморрагический инсульт происходит при гипертонии, когда сосуды рвутся и происходит кровоизлияние в мозг. Если инсульт развился вследствие гипертонического криза, то симптомы, которые ему предшествуют, вызваны высоким давлением и спазмом сосудов — это головная боль, тошнота, рвота, головокружение, добавил он.

«Причиной геморрагического инсульта может быть и закупорка сосуда головного мозга тромбом. В этом случае человек ничего не почувствует до того момента, как все начнется. При тромбоэмболии люди спокойно умирают во сне. Но зачастую тромбоэмболии предшествуют стресс или перенапряжение, особенно если в наличии такой фактор риска как повышенная свертываемость крови», — объяснил Ионов.

Профессор пояснил, что если геморрагический инсульт развивается быстро — в течение нескольких минут, то ишемический может развиваться до 24 часов. Его симптомы всегда смазанные — это могут быть слабость, рассеянность, нарушение координации движений, головная боль, иногда невнятная речь, нарушение зрения, уточнил профессор.

Если вовремя не принять меры, ишемический инсульт переходит в геморрагический Станислав Ионов врач

«В большинстве случаев инсульты происходят у гипертоников, которые вовремя не наблюдаются у врача, нерегулярно принимают или совсем не принимают гипотензивные препараты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» время, при котором нужно оказать помощь при инсульте. Врач добавила, что вовремя оказанная помощь уменьшает риск того, что человек столкнется с серьезными последствиями инсульта или станет инвалидом.

