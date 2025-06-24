Россиянам назвали «золотое время» для помощи при инсульте

Врач Шаповаленко заявила, что помощь при инсульте нужно оказать в первые часы

Врач Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» время, при котором нужно оказать помощь при инсульте. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко заявила, что человека с инсультом важно как можно скорее доставить в больницу. «Золотое время для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения или при инсульте все-таки первые 6-8 часов», — объяснила она.

Врач добавила, что вовремя оказанная помощь уменьшает риск того, что человек столкнется с серьезными последствиями инсульта или станет инвалидом.

Ранее Шаповаленко и диетолог Елена Коршун дали советы людям старше 40 лет. Специалистки заявили, что им нужно следить за уровнем сахара и холестерина крови, а также употреблять овощи и фрукты.