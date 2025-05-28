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18:44, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам старше 40 лет дали три совета

Диетолог Коршун призвала россиян старше 40 лет включить в рацион овощи и фрукты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

Врач Татьяна Шаповленко и диетолог Елена Коршун дали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три совета россиянам старше 40 лет. Выпуск с их рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко объяснила, что после 40 лет повышается риск развития атеросклероза, который может привести к инфарктам и инсультам. Врач подчеркнула, что избежать этих опасных состояний можно, если уровень холестерина будет находиться в норме. Для этого Коршун посоветовала сократить количество животных жиров, которых особенно много в жирном мясе, сливочном масле и фастфуде. Вместо них диетолог порекомендовала включить в рацион включить больше овощей, фруктов и ненасыщенных жирных кислот.

Кроме того, Шаповаленко призвала, помимо уровня холестерина, следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением.

Также она посоветовала россиянам старше 40 лет заниматься физической активностью, например, теннисом или танцами. «Обязательно гуляйте активным шагом, минимум 45 минут в день. Это способствует снижению [уровня] холестерина, лишнего веса», — добавила Коршун.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам, которые любят вкусно поесть. Он призвал их готовить и употреблять свинину в умеренном количестве.

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