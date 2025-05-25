Доктор Мясников дал совет любящим вкусно поесть россиянам

Врач Мясников заявил, что можно есть свинину в умеренном количестве

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал совет россиянам, которые любят вкусно поесть. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев посоветовали тем, кто хочет быстро и вкусно поесть, обратить внимание на свинину. Астафьев рассказал, что мясо быстро жарится и всегда остается мягким. Шеф-повар порекомендовал выбирать окорок или лопатку, так как в них содержится меньше всего калорий. Мясников же посоветовал добавлять к жирным частям свинины варенье или сладкий соус.

Доктор также подчеркнул, что любой продукт, в том числе и свиное мясо, полезен в умеренном количестве. «Господь нам дал свинину, значит, мы можем ее есть», — заключил врач.

Ранее Мясников посоветовал россиянам не слушать диетологов. По его словам, нужно придерживаться простых принципов питания, например, включать в рацион овощи и фрукты.