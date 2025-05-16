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18:16, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян не слушать диетологов

Врач Мясников призвал россиян не следовать рекомендациям диетологов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал не слушать диетологов и нутрициологов. Выпуск, в котором доктор назвал одно из правил здорового питания, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, с возрастом он пришел к выводу о том, что не нужно дословно следовать всем рекомендациям специалистов по питанию. «Помните мудрую-мудрую фразу: "А Васька слушает, да ест"», — сказал он.

Врач заявил, что принципы правильного питания просты. В частности, напомнил ведущий, необходимо избегать ультраобработанных продуктов, отдавая предпочтение простым по составу блюдам. Помимо этого, необходимо съедать по полкилограмма фруктов и овощей в день. «Исходите из своих предпочтений. Но только сначала включайте голову», — заключил Мясников.

Ранее доктор описал правила защиты от инсульта одной известной пословицей. Мясников объяснил, что предотвратить сосудистую катастрофу можно, регулярно проверяя давление, сахар и холестерин.

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