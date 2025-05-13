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04:00, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников известной пословицей описал одно правило защиты от инсульта

Врач Мясников призвал следить за холестерином и сахаром для защиты от инсульта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» соблюдать одно правило о защиты от инсультов, описав его известной пословицей. Выпуск с рекомендацией доктора доступен на платформе «Смотрим».

«Первое, что надо понимать: "Береги честь смолоду"», — сказал Мясников. Он уточнил: это значит, что заниматься профилактикой инсульта нужно задолго до того, как он теоретически мог бы случиться. В частности, нужно следить за уровнем сахара и холестерина в крови, а также минимизировать другие факторы риска инсульта, например, курение.

При этом, по словам доктора, неделя, месяц или год таких изменений в образе жизни — это слишком маленький срок для того, чтобы снизить риски.

Ранее Мясников призвал бежать от врача, если специалист предложил одну процедуру. Поводом спешно покинуть медицинский кабинет врач счел предложение специалиста провести какую-либо манипуляцию с шеей, так как она может привести к инсульту и инвалидности.

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