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07:13, 5 июля 2025Россия

На территории еще одного российского региона уничтожили беспилотник

На территории Тульской области был уничтожен беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен на территории Тульской области. Об этом 5 июля в Telegram-канале написал глава российского региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите Тульской области. Минувшей ночью был уничтожен БПЛА», — указал он. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор предупредил, что в результате падения беспилотников на земле могут встречаться их обломки. Он призвал не приближаться к фрагментам БПЛА, а также не брать в руки элементы от сдетонировавших дронов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов сбили над Энгельсом.

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