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06:50, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали цель звонка Трампа Путину

Дубинский: Трамп звонком Путину решил принудить Зеленского к миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы принудить главу Украины Владимира Зеленского к миру. Такую цель звонка назвал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на YouTube.

«Завершение войны требует решений. Зеленский не хочет их брать на себя, поэтому их берет Трамп и приостанавливает поставки, потом звонит Путину. Потому что мальчика [Зеленского] нужно встряхнуть, прежде чем выкинуть», — считает он.

По его словам, Трамп решил донести до Зеленского объективную реальность, которую украинский президент не хочет признавать. Депутат предположил, что в дальнейшем глава Белого дома передаст Зеленскому «дорожную карту» по завершению конфликта, которую тот будет вынужден выполнить.

Ранее Дубинский обратил внимание на необычную деталь разговора Трампа с Зеленским. «Кстати, заметили, что пост-релиза от Трампа по итогу звонка Зеленского так и нет?», — задал он вопрос.

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